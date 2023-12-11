Granada-Athletic Bilbao maçı ertelendi

Granada-Athletic Bilbao maçı tribünde bir taraftarın geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetmesi sebebiyle ertelendi.

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11/12/2023

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Granada-Athletic Bilbao maçı ertelendi


Yaşanan olay sonrası mücadelenin ertelenmesine karar verildi. İspanya La Liga’nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao arasında Nuevo los Carmenes Stadyumu'nda oynanan maçının 17. dakikasında tribünden maçı takip eden bir taraftar rahatsızlık geçirdi.

Sağlık görevlileri tribünde fenalaşan taraftara müdahalede bulunurken, maçın hakemi ise karşılaşmayı durdurdu.

Her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

Taraftar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müsabaka ise ileri bir tarihe ertelendi.

11/12/2023 09:38
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TAGS: Granada, Athletic, Bilbao,
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