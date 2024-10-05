Grand Sapphire Championship’te final gününe doğru

NorthernLAND Sports Fest bünyesinde düzenlenen Grand Sapphire Championship’te ikinci gün çok zorlu etaplarla tamamlanırken, sporcular oldukça zorlandıkları günde başarı inancı ile müthiş bir mücadele verdi.

Cross Fit’te ilk günde Kantara’da koşu, Grand Sapphire ve Pera Mackenzie’de ağırlık, jimnastik ve yüzme etaplarını geçen sporcular, ikinci günde de sırası ile farklı etaplarda yarıştı.

Pera Mackenzie önünde ve içinde kurulan setlerde kayak yapma ve kürek çekme hareketleri ile dünyaca ünlü bir yarışın uyarlaması yapılırken, iç alanda halter ve cimnastik etapları yer aldı.

Halterde silkme ve koparmada ağırlıkları kaldıran sporcular, cimnastikte de yorgun bedenlerini zorlayarak istedikleri derecelere ulaşmaya çalıştı.

Tüm gözler üçüncü ve son günde

Turnuvanın 70 bin dolarlık ödül ile en yüksek miktarına sahip olan ve sporcuların uluslar arası yarışmalarda aldıkları puanlara etki edecek Cross Fit’te son gün etapları sporcuların kaderini belirleyecek.

Sabah 09.00 itibarı ile başlayacak Cross Fit heyecanı saat 18.30’da neticelendirilecek ve dereceye girenler belirlenecek.