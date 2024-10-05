Grand Sapphire Championship’te nefesler tutuldu

NorthernLAND Sports Fest bünyesinde düzenlenen ve ikinci yılında Avrupa’da sayılı organizasyonlar arasında girerek 400’ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı Grand Sapphire Championship’te heyecan sürüyor. Cross Fit sporunun zirve organizasyonları arasında yer alacak şekilde tüm detaylar düşünülerek hazırlanan ve yurt dışında profesyonel hakem desteği de alınan şampiyonanın ikinci gününde de sporcular zorlu set alanlarında mücadele vererek sınırları zorladı.

Pera Mackenzie önünde ve içinde kurulan setlerde yarışan sporcuların yüksek enerjisi ve kazanma arzusu, yarışmanın çekiciliğini arttırırken, izleyenleri de heyecanlandırıyor.

3 ayrı etapta sporcular sınırları zorluyor

Cross Fit’te gün, 3 ayrı etaptan oluştu ve sporcular bu etaplarda en iyi dereceleri elde etmek için çalışıyor. Pera önünde kurulan alanda 500 metre temel rakamına ulaşılacak kayak yapma ve kürek çekme hareketleri ile dünyaca ünlü bir yarışın uyarlaması yapılırken, iç alanda halter ve cimnastik etapları yer alıyor.

Halterde silkme ve koparmada maksimum derece elde etmeye çalışan sporcular, cimnastikte halata tırmanma, bisiklet ve ağırlık kaldırma dallarında yarışıyor.