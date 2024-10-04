Grand Sapphire, Cross Fit’e ev sahipliği yaptı

Dünyada oldukça popüler bir noktada olan, ülkemizde de özellikle ilk düzenlenen NorthernLAND Sports Fest’te daha fazla bilinirlik kazanan Cross Fit, 42 ayrı ülkeden gelen 400 civarı sporcunun katılımı ile ülkemizi tanıtmaya devam ediyor.

Festival kapsamında sabah saatlerinde Kantara koşu etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap Grand Sapphire Hotel’in havuzunda gerçekleştirildi.

Zorlu etabı Koral Bozkurt da takip etti

Ülkenin en büyük yüzme havuzu olan ve 4000 metrekarelik etkileyici bir genişliğe sahip Punta Cana’da yer alan etapta sporcular zorlu hareketlerin ardından yüzmeye geçerek derece elde etmeye çalıştı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği bu etabı Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da izleyenler arasında yer aldı.