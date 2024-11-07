Grand Sapphire Resort & Casino temsilcileri, World Travel Market fuarında

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07/11/2024

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Grand Sapphire Resort & Casino temsilcileri, World Travel Market fuarında

Grand Sapphire Resort & Casino temsilcileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın en büyük turizm fuarlarından World Travel Market’e WFT 24’e katıldı.
Farklı ülkelerden çok sayıda turizm operatörü ve yatırımcılarla bir araya gelen Grand Sapphire Resort & Casino yetkilileri, 2025 yılı için tasarlanan ve ciddi konsept değişikliği içeren hazılıklarını da anlatma fırsatı buldu.  
Ciddi bir turizm atağı yapan ve İskele Long Beach’te öncü olan hotel fuarda bir çok tur operatörü ve temsilcisi ile görüşmeler gerçekleştirerek müşteri portföyünü daha da geliştirmek için çalışmalar yaptı.
 Grand Sapphire Hotel’in bundan sonraki dönemlerde de turizm anlamında atılımlarını devam edeceği kaydedildi.

07/11/2024 12:40
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TAGS: Grand Sapphire Resort & Casino, World Travel Market
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