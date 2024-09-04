Grand Sapphire Resort & Casino'da ''International Top Model of North Cyprus'' Yarışması İçin Geri Sayım Başladı!

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli yarışması olan "International Top Model of North Cyprus" modellik yarışması için geri sayım başladı. Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan ve Hayriye Vurdu Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, adanın tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Yarışma, 20 farklı ülkenin güzellerinin bir araya gelerek rekabet edeceği görkemli bir organizasyon olacak. Katılımcılar, 15 Ekim tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta kısa sürede en iyi oteller arasına giren İskele'de bulunan Grand Sapphire Resort & Casino’da buluşacaklar. Dört gün sürecek titiz bir kamp sürecine girecek olan güzeller, 19 Ekim akşamı jüri ve halkın karşısına çıkmaya hazırlanacaklar.

Grand Sapphire Resort & Casino'da, muhteşem atmosferi ve kusursuz hizmetiyle bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmanın her yıl büyüyen ilgiyle takip edilmesi beklenirken, bu yıl da büyük bir heyecana sahne olması kaçınılmaz görünüyor.