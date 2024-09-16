Grand Sapphire Resort Genel Müdür Ogün Özata’dan Housekeeping Haftası Mesajı

Özata; “Otelimizin gizli kahramanlarına saygı ve hürmetle”

Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata, Housekeeping Haftası kapsamında otel çalışanlarına ve kamuoyuna yönelik bir mesaj yayımladı. Özata, temizlik ve düzenin, bir otelin başarısındaki en kritik unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Housekeeping ekibimiz, otelimizin gizli kahramanlarıdır. Konuklarımıza her zaman temiz, düzenli ve rahat bir ortam sunarak onlara evlerindeymiş gibi hissettiren bu ekip, otelimizin kusursuz hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Onların gösterdiği özveri ve işlerine duyduğu saygı, misafirlerimizin memnuniyetini ve sadakatini sağlıyor."

Özata, Housekeeping Haftası'nın bu özverili çalışanların emeklerini kutlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Her misafirin otelimizden memnuniyetle ayrılmasında en büyük katkı sahiplerinden biri olan housekeeping ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarımızın temelinde onların emeği var. Bu hafta vesilesiyle bir kez daha ekip arkadaşlarımızın gayretlerini takdir ediyor ve gelecekte de birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Ogün Özata, Grand Sapphire ailesi olarak, tüm çalışanlarının değer gördüğü ve takdir edildiği bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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