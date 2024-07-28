Grand Sapphire’de Mert Demir’e yoğun ilgi

Başarılı şarkıcı Mert Demir, dün akşam Kıbrıs İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'te sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konserde tatilcilere ve sevenlerine harika bir gece yaşatan Demir, iki saat sahnede kaldı. Sahne kıyafeti için sade bir şeçim yapan şarkıcı, üzerine sadece beyaz bir gömlek giydi. En sevilen şarkılarını seslendiren Mert Demir, sahneden indikten sonra tekrar geri döndü. Sahneden indikten sonra hayranların "Bir daha" diye tezahürat yapması üzerine geri dönen şarkıcı, Mustafa Sandal'ın efsane olan "İsyankar" şarkısının yanı sıra "Zalim" adlı parçayı okuyarak hayranlarına veda etti.

Sahne performansıyla izleyicileri büyüleyen sanatçı, en sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Grand Sapphire Resort, misafirlerine benzersiz etkinlik ve eğlenceli deneyimler sunmaya devam edecektir.