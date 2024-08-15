Grand Sapphire'den iç turizm açılımı

Kıbrıs'ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı Grand Sapphire Resort, iç turizme yönelik önemli bir açılım yaptı ve KKTC yurttaşlarına özel tarife belirledi.

"Tüm Kıbrıs tatilin en iyisini, bu ülkenin en yüksek standartlı tesislerinde yapacak" diyen Özata, 15 Eylü'e kadar "Tam Pansiyon Plus" konaklama ücretini kişi başına geceliği 5.500 TL olarak açıkladı.

6 yaşına kadar 1 çocuğun da ücretsiz yararlanacağı tatil paketi KKTC yurttaşlarına Grand Sapphire Resort’da unutulmaz bir deneyim vadediyor.

NorthernLand Group'un en büyük projesi olarak geçtiğimiz haziran ayında İskele'de Long Beach bölgesinde hizmete giren Grand Sapphire Resort, yüksek standardı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. 4 bin metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana'yı da bünyesinde barındıran Grand Sapphire, turizm sektörünün yeni harikası olarak ününü Avrupa'ya duyurdu.

Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata şunları söyledi:

"Halkımızın huzur ve güvenle, yüksek standartta ve konforlu bir tatil yapmasını istiyoruz. Ayrıca yarattığımız bu güzelliğe herkesi ortak etmek gibi bir düşümüz var. Gelsinler ve bu ülkede neler başarabildiğimizi görsünler. Bu başarı hepimizindir, ülkemizindir. Keyifli, kaliteli, harika bir tatil için herkesi Grand Sapphire'e bekliyoruz."