Grandbetting Kayıt Nasıl Olunur?

Takipçilerimizin en çok merak ettiği sorulardan birisi olarak Grandbetting kayıt işlemleri ile ilgili detaylar vereceğiz. Böylece 2015 yılından itibaren ülkemizde ve Avrupa'da önde gelen sitelerden birisi olup Betconstruct altyapısıyla üyelerine hizmet vermekte olan bahis bürosundan faydalanabileceksiniz.

Grandbetting canlı bahis sitesinin bahis ürünleri oldukça geniş olarak üyelere sunulmaktadır. Spor bahisleri, canlı bahis, casino ve canlı casino oyunları üyelerin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Ayrıca yüksek limitli promosyonlar üyelere her zaman tanımlanabilmektedir. Tüm avantajlarından faydalanmak istediğinizde sitenin sağ üst köşesinde bulunan sarı üye ol butonuna tıklamalısınız. Bu butona tıkladığınızda karşınıza doldurmanız gerekecek olan bir online form açılacaktır. Online formda kişisel bilgiler, hesap bilgileri ve iletişim bilgileri sizden istenmektedir. Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğunda en alttaki genel kurallar ve şartları okuyup onaylamanız isteniyor. 18 yaş şartı bulunan siteye üye olabilmek için eposta adresinizi Grandbetting canlı bahis bürosu tarafından bir onay bağlantısı gönderilmektedir.

Grandbetting Üyelik İçin Belge İstiyor Mu?

Eposta adresinize gönderilmiş olan onay bağlantısına tıklayıp onayladığınızda üyeliğiniz aktif olacaktır. Ancak Grandbetting üyelik için belge istiyor mu sorusunun yanıtı bu aşamada cevap buluyor. Çünkü son işlem olarak sizden fotoğraflı resmi bir belgenin fotokopisi talep edilecektir. Bu belgeyi tarayıcıdan veya fotoğraf formatında eposta adresi üstünden sisteme ulaştırmanız istenecektir. Bu noktada [email protected] eposta adresini tercih edip kimlik fotokopisini ulaştırabilirsiniz. Yarım saat içerisinde incelenip onaylandığında sitenin sunduğu tüm avantajlardan faydalanabilecek duruma gelebiliyorsunuz. Ayrıca bu gibi işlemlerde problemler yaşadığınızda veya belgenizin çabuk incelenmesini talep ettiğinizde Grandbetting canlı destek birimi ile iletişime geçebilir üyelik departmanı üstünden hizmet alabilirsiniz.

Grandbetting Üyelik Bonusu

Grandbetting giriş işlemleri tamamlandıktan sonra promosyon kazanabiliyorsunuz. Sunulan ilk promosyon Grandbetting üyelik bonusu olacaktır. Tam 400 TL değerinde maksimum limitli olan promosyon her üyeye sadece bir kere verilmektedir. Üyelik işlemleriniz tamamlanıp aktif üye olduktan sonra depozit işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Para yatırma uygulamalarında yöntem açısından herhangi bir sınırlamaya gidilmemiş fakat alt limit bulunuyor. Minimum 50 TL ve üzeri para yatırma işlemi yaptığınızda %50 oranında promosyon kazanıyorsunuz. Bu promosyondaki en yüksek limit olan 400 TL için 800 TL yatırım işlemi yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında Grandbetting para yatırma bonusları veya Grandbetting kayıp bonusları kazanabiliyorsunuz. Bununla birlikte Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi önemli olan organizasyonlarda Grandbetting özel promosyonlar hazırlayarak üyelerine sunabiliyor.