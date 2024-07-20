Grazer AK - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Grazer AK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta gözler Grazer AK mücadelesine çevrildi. 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren siyah-beyazlılar kamptaki son hazırlık maçında Grazer AK takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, 3 Ağustos’ta oynanacak Süper kupa mücadelesine kadar hazır olmak istiyor. Beşiktaş’ta Ukrayna ekibiyle oynanan mücadelede yeni transfer İmmobile kadroda yer almadı. İtalyan oyuncunun Grazer AK maçında kadroda olması bekleniyor. Peki Grazer AK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş’ın hazırlık maçına ilişkin detaylar…

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak Beşiktaş hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah- beyazlılar ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalırken Avusturya kampında oynayacağı ilk hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmişti.Beşiktaş, Hollandalı van Bronckhorst yönetiminde Shakhtar Donetsk karşısında mağlup oldu. Ağustos’un ikinci haftasında başlayacak lig öncesinde Beşiktaş ilk resmi karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkacak. Beşiktaş, Grazer AK karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Peki Grazer AK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Grazer AK - Beşiktaş maçına ilişkin son gelişmeler…



GRAZER AK - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, kampta son karşılaşmasına Grazer AK takımı karşısında çıkıyor. Grazer AK - Beşiktaş hazırlık mücadelesi 20 Temmuz cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmanın TV8.5'tan yayınlanacak.

İLK 11'LER

Grazer AK:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Yedekler: Göktoğ, Emir, Serkan Emrecan, Tayyip Talha, Necip, Onur, Onana, Demir Ege, Salih, Muçi, Immobile, Hasic, Emrecan, Yakup Arda, Arda Berk, Muleka



MÜCADELE TARAFTARA KAPALI OLACAK



Beşiktaş’ın Wildon Stadyumu’nda oynayacağı Grazer AK mücadelesi taraftara kapalı olarak oynanacak.



BEŞİKTAŞ’TA KAMP SONA ERİYOR



Slovenya’nın Maribor kentinde 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta kamp çalışmaları sona eriyor.



Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk takımıyla karşı karşıya geldi.



Giovanni van Bronckhorst yeni transferlerden Rafa Silva ve Paulista’ya ilk 11’de şans verdi.



66. dakikada Ukrayna temsilcisi Pedro Henrique'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Beşiktaş Grazer AK karşılaşmasının ardından kamp çalışmasını tamamlayacak ve İstanbul’a dönüş yapacak.



BEŞİKTAŞ’IN MAÇ PROGRAMI



3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş



11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş



18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor