Grease'in yıldızı hayatını kaybetti

Grease filmiyle tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri, Newton-John’un kanser nedeniyle öldüğünü söyledi.

Eşi John Easterling, ünlü oyuncunun Pazartesi sabahı California’daki çiftliğinde “huzur içinde öldüğünü” ifade etti.

İngiltere doğumlu Avustralyalı bir aktris ve müzisyen olan Newton-John yaptığı şarkılarla dünya çapında milyonlarca kaset satarak büyük bir başarı elde etti.

Ancak Grease müzikalinin film uyarlamasında oynadğı Sandy rolü, ona dünya çapında şöhret getirdi.

1990'ların başında kendisine meme kanseri teşhisi konan Newton-John, kanser araştırmalarına yönelik kampanyalar düzenledi. Bu kapsamda kurduğu Olivia Newton John Vakfı, tıbbi araştırmalar için milyonlarca sterlin para topladı.

Bu alandaki çabaları nedeniyle de 2020 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından “Dame” ünvanı verildi.

Eşi de ölümü sonrasında yaptığı açıklamada ünlü oyuncuyu, “30 yılı aşkın süredir meme kanseri ile yolculuğunu paylaşan zafer ve umudun sembolü” olarak tanımladı.

Grease filminde başrolde Newton-John'a eşlik eden John Travolta, Instagram'da yaptığı paylaşımda, “Sevgili Olivia, hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Seni çok seviyorum, bir gün yine birlikte olacağız” dedi.

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09/08/2022 08:51