Great Sea Interconnector projesi için çıkılan ihale sona erdi

Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi’nin (ADMİE), Güney Kıbrıs, Girit ve İsrail arasında denizaltından kabloyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector” projesiyle ilgili maliyet-fayda çalışmasını yapacak bağımsız kuruluşun seçilmesi için çıktığı ihalenin dün sona erdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 19 Temmuz’da çıkılan ihaleye yalnızca bir kuruluşun katıldığını ve bu şirketin, “DNV AS Dubai Branch” olduğunu kaydederek, 45 bin 400 euro değer biçilen ihale için 44 bin 750 euroluk teklifte bulunduğunu yazdı.

Gazete, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) “Adnoc” isimli petrol şirketi ile İngiltere’den “BP” petrol şirketi yetkililerinin de dün Güney Kıbrıs’a giderek, Enerji Bakanı Yorgoa Papanastasiu ile görüştüğünü kaydetti.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, toplantının dün sabah Enerji Bakanlığı’nda gerçekleştiğini belirten gazete, iki petrol şirketinin Güney Kıbrıs’a gitme nedenlerinin henüz açıklığa kavuşmadığını; ancak iki şirketin Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgilendiğinin anlaşıldığını yazdı.

Haberde, iki şirketin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan “Afrodit” parselinin yüzde 30’unu elinde bulunduran İsrailli “New Med Energy” şirketinin 2 milyar dolar değerindeki yüzde 50’lik hissesini satın almak için öneride bulunduğu anımsatıldı.