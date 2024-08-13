Great Sea Interconnector projesi konusunda bu ay içinde kararlar alınması bekleniyor

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulması olarak bilinen “Great Sea Interconnector” projesiyle ilgili haberler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Great Sea Interconnector İçin Ağustos Ayı İçinde Kararlar- Bağlantı Konusunda Gözler RAEK’e Çevrildi- 26 Ağustos’ta Kritik Telekonferans” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısı projesinin uygulanma süreciyle ilgili olarak tüm paydaşların katılımıyla dün düzenlediği telekonferanstan olumlu bir sonuç çıkmadığını yazdı.

26 Ağustos tarihinde bir telekonferans daha düzenleneceğini ve toplantının projenin hayata geçirilmesi açısından dönüm noktası teşkil etmesinin beklendiğini yazan gazete, Rum Enerji Bakanı'na dayanarak bundan ötürü bu ay içerisinde projeyle ilgili kararlar alınmasının beklendiğine işaret etti.

Haberde Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan ve projenin hayata geçirilmesini üstlenen Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün sunduğu yeni unsurlar temelinde, önümüzdeki dönem RAEK’in (Rum Enerji Düzenleme Kurulu) konuyla ilgili kararının beklendiği de belirtildi.

Gazete iç sayfasından geniş yer verdiği haberinde ise Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik bağlantısı projesi konusuyla ilgili büyük kararlar alınmasının vaktinin geldiğini, öte yandan kısa süre içerisinde RAEK’in projenin tamamlanmasından önce Rum tüketicilere herhangi bir ücret yansıtılmaması konusundaki kararında ısrar mı edeceği, yoksa fikrini değiştirip ADMİE’nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüketicilere de ücret yansıtılması konusundaki çağrısına karşılık mı vereceği konusunda takınacağı tavırla ilgili manzaranın netleşeceğine işaret etti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun verdiği bir demeçte söylediklerinin de bu yöne işaret ettiğini ve Papanastasiyu’nun projeyle ilgili kararların bu ay içerisinde alınacağını söylediğini yineleyen gazete, ADMİE’nin ortaya koyduğu yeni unsurlar temelinde RAEK’in ilgili kararının beklendiğini yineledi.

Durumların gidişatı açısından belirleyici olan şeyin RAEK’in tezi olduğunu belirten gazete, RAEK’in, ADMİE’nin 2025 yılından itibaren tüketicilere ücret yansıtılmasına dair talebini değerlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Projenin gelişme halinde olduğunu ve hali hazırda Yunan kıta sahanlığının deniz tabanında araştırmalar yapıldığını da belirten gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığının kanıtlanması durumunda projeden vazgeçilmesi olasılığının göz ardı edilmeyeceğini söylediğine işaret etti.

Böyle bir durumda Avrupa Komisyonu’nun projeyi uygulayacak başka bir kurum bulması gerekeceğini ifade eden Papanastasiyu, ADMİE’nin mevcut ekonomik koşullar yanı sıra RAEK ile Yunanistan’daki RAAEİ’den kaynaklanan düzenlemeler temelinde devam edemeyeceği kararına varması halinde, yatırımcılar bulmakta zorlanması sebebiyle projeyi sürdüremeyeceğini söyleyebileceğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise “Girit’le İlgili Kablo Türkiye’ye Takıldı- Hükümetin Kablo Konusunda Konuşmasını İstiyorlar” başlıklı haberinde, kısa süre önce gazetede yer alan ve elektrik bağlantı projesinin tamamlanmasını engelleyebilecek jeopolitik tehlikenin (Türkiye) giderek daha fazla önem kazanmasıyla ilgili bilgilerin doğrulandığının görüldüğünü iddia etti.

Gazete şu an acil olan ve Avrupa Komisyonu ile ADMİE’nin de istediği şeyin, projenin Türkiye’nin eylemleri nedeniyle yarıda kesilmesi durumunda ADMİE’nin tüm masraflarının karşılanacağı konusunda iki hükümetin ADMİE karşısında siyasi sorumluluk üstlenmeleri olduğuna işaret etti.

Yapılan haberlere göre Yunanistan’daki enerji düzenleme kurulunun projenin, projeyi yürüten kurumun açıkça sorumlu tutulamayacağı nedenden ötürü başarısızlığa uğraması halinde ADMİE’nin yaptığı tüm harcamaları geri almasının onaylanmasını taahhüt ettiğini kaydeden gazete, Yunanistan’daki enerji düzenleme kurulunun bu taahhütte bulunması için Miçotakis hükümetinin olaya müdahale ettiğini belirtti.

Rum hükümetinin ise şimdilik böyle bir sorumluluk üstlenmediğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin ADMİE’nin, elektrik bağlantısının Türk müdahaleleri yüzünden iptal edilmesi durumunda herhangi bir mali külfete maruz kalmayacağına dair şartı konusunda henüz bir görüş belirtmediğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise “Büyük Bir Başarısızlık Daha Masada” başlıklı haberinde, Rum Enerji Bakanı Papanastasiyu’nun elektrik bağlantısı projesinden vazgeçilmesi olasılığından söz etmesini öne çıkardı.