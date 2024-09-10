“Great Sea Interconnector” projesiyle ilgili bir toplantı daha

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili bugün, tüm müdahil tarafların katılımıyla bir toplantı daha yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, bugünkü toplantıda Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik bağlantısının yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa, hangi mali çerçevede yapılacağı konularının ele alınacağını yazdı.

Gazete, toplantıya Güney Kıbrıs adına Maliye Bakanı Makis Keravnos, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ve Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’nin, Yunan hükümeti adına ise Yunanistan Enerji Bakanı Thodoros Skilakakis’in katılacağını kaydetti.

Toplantıda, projenin yüklenicisi konumundaki Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) yetkilileriyle Avrupa Komisyonu, kabloyu döşeyecek olan “NEXANS” şirketi ve Rum Hukuk Dairesi’nden temsilcilerin de yer alacağını belirten gazete, toplantıdan nihai sonuç çıkmasının beklenmediğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu, dün Rum radyosu RİK’e yaptığı açıklamada, hükümetin toplantıda konuyla ilgili bütünsel bir yaklaşım sergileyeceğini ifade ederek, projeyle ilgili stratejik hedefin, tüketicilerin lehinde elektrik enerjisi fiyatlarını düşürmek olduğunu yeniden dile getireceklerini ve bu toplantıdan nihai sonuç çıkmasını beklemediklerini söyledi.

Haberde, projeyle ilgili dün de toplantı yapıldığı ve dünkü toplantının, bugün yapılacak olan toplantının koordine edilmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

-“GSI çerçevesi kimseyi memnun etmiyor”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önceki gün, projenin mali açıdan yaşayabilir olması halinde inşa edileceğine dair açıklama yapmasının ardından, dün de Yunanistan Enerji Bakanı Thodoros Skilakakis’in, projenin şu anda uygulanabilir olmadığını ve uygulanabilir olabilmesi için, Rum hükümeti ile Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ADMİE’nin taleplerini kabul etmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin projeyle ilgili çok sayıda “gri bölge” tespit ettiğini, ancak ADMİE’nin bunları istişare etme konusunda isteksiz olup, kendi taleplerinin kabul edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.