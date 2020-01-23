Greatstone 2 evleri için Başbakanlıkta özel komite

Lapta’da, Greatstone 2 sitesinde, yaşayan İngilizlerin evlerinin, müteahhidin ödenmemiş borçları yüzünden satılmasının ardından Başbakanlıkta, özel komite kuruldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da Greatstone 2 sitesi olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta Mahkeme emriyle açık artırma usulu ile satışı gerçekleşen sitedeki mevcut durum hakkında gerekli detaylı araştırma ve incelemeleri yaparak konu hakkında Başbakan’a rapor sunmak amacıyla Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla özel bir Komite oluşturuldu.

Komitede, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu (Başkan), Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü yer alıyor.

İlgili tüm taraflarla görüşmeler gerçekleştirecek olan Komite konu hakkında yaşanan gelişmeleri detaylı olarak araştırıp bir rapor hazırlayacak ve bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında bir orta sulh yolu bulma hedefi ile çalışmalarını sürdürecek.

23/01/2020 16:55