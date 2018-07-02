Green Pedal genel kurulunu yaptı

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği olağan genel kurulu dün yapıldı. Sea Life Otel’de gerçekleştirilen Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği ilk olağan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Esmer, sekreterlikleri ise Umut Yorgancıoğlu, Emre Özel yaptı.

Genel Kurulda faaliyet raporu okuyan as başkan Erhan Bolkan, altı ay önce birkaç bisiklet severin küçük bir whatsapp grubu ile başlatmış oldukları faaliyetlerini, bugün gelinen noktada KKTC’nin en büyük en organize olan ve en çok tanınan Bisiklet Kulübü haline gelen Green Pedal Cyling Kulübü derneği kısa dönem içerisinde birçok başarılı faaliyetler organize ettiğini belirtti. Yapılan faaliyetlerin içerikleri ile ilgili detayı bilgiler veren Erhan Bolkan, sürdürülebilir bir yapı ve döner sermaye oluşturmak maksadı ile Kulübe ait bir “Bike Coffe Shop” sahibi olabilmek için üç boyutlu proje hazırlanarak İskele Belediyesine yer talebinde bulunduktan sonra protokol imzalayarak inşaat için ön hazırlıklara başlanıldığı bilgisini üyelere aktardı. Bolkan, kısa dönem içerisinde Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneğin amaç ve faaliyetleri hakkında TC Büyük Elçiliği, KKTC Bisiklet Federasyonu, KKTC Polis Genel Müdürlüğü, İskele Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Sponsorluklar ile ilgili Firmalar ziyaret edilerek faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti.

Mali Rapor

Mali raporu okuyan veznedar Şevki Pırlanta, Derneğin 19.863.00 TL geliri, 14.269.28 TL giderleri olduğunu, banka bakiyesi 1.730.72 TL ile Green Pedal veznedarında nakit 3.863.00 TL genel bakiye toplamının ise 5.593.72 TL olduğunu üyelerini bilgisine getirdi. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Yeni Yönetim ve Kuruları

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 1.olağan genel kuruluda yeni yönetim kurulunda asil üyeler Ahmet Noyan, Yusuf Acemoğlu, Mehmet Erüreten, Erhan Bolkan, Özgür Gülhan, Nihat Dörter, Sinan Arkar, Cem Kanat, Şevki Pırlanta, yedek üyeler Mehmet Esmer, Muharrem Karaşahin, Bulut İbrahimoğlulları yer aldı.

Denetleme Kurulu asil üyeler Umut Yorgancıoğlu, Eşref Onbaşıoğlu, Umut Eserer, yedek üyeler Bilal Bitirim görev aldı.

Disiplin Kurulu Burçin Döveç, Ali Ağaoğlu olarak belirlenerek oybirliği ile onaylandı.

Dilek ve Temenniler

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği 1.olağan genel kuruluda dilek ve temenniler bölümünde Ahmet Noyan, Ahmet Hıdıroğlu, Mehmet Gürçimen söz alarak derneğin faaliyetleri, gelişim ve projelerin hayata geçirilmesi noktasında görüş ve düşüncelerini aktardı.