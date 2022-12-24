Green Pedal Yeni Transferlerle Gücüne Güç Kattı

Green Pedal bu yıl şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda yeni transferlerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalar neticesinde bisiklet camiasının çok güçlü pedalları attıkları imzalarla Green Pedal sporcusu oldular.

Kadın bisiklet takımına katılan şampiyon isimler Birgül Demirel, Sevim Yıldız ve Polen Yarıcıoğlu, başarılı bisikletçi Nalan Alçıner, genç yıldız Dilara Havva Ercan ve Green Pedal ailesi bisikletçilerinden Türkan Tutku Özençağ kadroda bulunuyor.

Birçok başarıya imza atan Salih Kopça ve Erkan Güngör, genç yetenek Enes Tekkanat Green Pedal ailesinin yeni sporcuları oldular.

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24/12/2022 09:32