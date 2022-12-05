Greko Burnu açıklarında iki mülteci teknesi

Rum Liman Polisi cumartesi günü ve dün akşamüzeri Greko Burnu açıklarında saptanan iki mülteci teknesine engelleme yaptı ve içindeki mültecileri karaya çıkardı.

Alihtia’nın haberine göre cumartesi günü Greko Burnu’nun GüneyDoğusu’nda su almış olarak saptanan teknede 3’ü çocuk toplam 13 mülteci bulunuyordu.

Sigmalive ise dün akşamüzeri Greko Burnu’nda saptanan teknede 11 erkek, 2 kadın ve 4 çocuk bulunduğu, teknenin 2 Aralık’ta Suriye’den yola çıktığının belirlendiği bilgisini verdi.

Her iki tekneyi kullanan kişilerin Rum polisince yakalandığı ve haklarında mahkemeden tutuklama emri alındığı kaydedildi.

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05/12/2022 11:57