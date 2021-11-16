Greko Burnundaki antenler kaldırıldı

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16/11/2021

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Greko Burnundaki antenler kaldırıldı

Greko Burnu bölgesinde bulunan antenlerin artık tarih olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Greko Burnu’na, Fransız şirketi tarafından 1960 yıllarında yerleştirilen röle (aktarma) antenlerinin kaldırıldığını yazdı.

Gazete, 132 metre uzunluğundaki 7 antenin kaldırılması çalışmalarını “Gkaras&Associates-Architects-Civil Engineers” üstlendiğini belirtti.

Gazete antenlerin, geri dönüşüm maksatlı kullanılmak amacıyla, parçalara ayrılıp, tek tek söküleceğini de yazdı.

Habere göre, antenlerin kaldırılmasıyla bölge sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

16/11/2021 14:03
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TAGS: Greko Burnu, antenler, kaldırıldı
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