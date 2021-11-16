Greko Burnundaki antenler kaldırıldı
16/11/2021
Greko Burnu bölgesinde bulunan antenlerin artık tarih olduğu belirtildi.
Politis gazetesi, Greko Burnu’na, Fransız şirketi tarafından 1960 yıllarında yerleştirilen röle (aktarma) antenlerinin kaldırıldığını yazdı.
Gazete, 132 metre uzunluğundaki 7 antenin kaldırılması çalışmalarını “Gkaras&Associates-Architects-Civil Engineers” üstlendiğini belirtti.
Gazete antenlerin, geri dönüşüm maksatlı kullanılmak amacıyla, parçalara ayrılıp, tek tek söküleceğini de yazdı.
Habere göre, antenlerin kaldırılmasıyla bölge sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirdi.