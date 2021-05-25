‘Greta Thunberg: Dünyayı Değiştirecek Bir Yıl’ belgeselinin yeni bölümü yayına giriyor

İklim değişikliği konusunda dünya liderlerine meydan okuyan ve hızlı değişim için farkındalık yaratmak amacıyla bir yıl okulu bırakan 18 yaşındaki Greta Thunberg, dünyanın tanıdığı en genç aktivistlerden biri oldu.

BBC imzalı “Greta Thunberg: A Year to Change the World / Greta Thunberg: Dünyayı Değiştirecek Bir Yıl” belgeselinde, iklim aktivisti Thunberg'in bir yıl okula ara vererek, küresel ısınma konusunda dünya liderlerine meydan okuduğu ve tüm dünyaya iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulunduğu süreç ele alınıyor.

Greta Thunberg’ün Cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı kampanyanın tüm dünyayı nasıl etkilediği anlatılan belgeselin yeni bölümü 27 Mayıs Perşembe günü saat 23.00’te Digitürk, Tivibu ve D-Smart üzerinden izlenebilen BBC Earth kanallarında izlenebilecek.

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25/05/2021 16:03