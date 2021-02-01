Greta Thunberg Nobel Barış Ödülü adayları arasında

Genç aktivist Greta Thunberg, bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilenler arasında yer aldı.

ads ads ads ads
01/02/2021

ads
Greta Thunberg Nobel Barış Ödülü adayları arasında

Yaptığı çıkışlarla popüler hale gelen genç çevre aktivisti Greta Thunberg, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilenler arasına girdi.

Thunberg, kurduğu çevre örgütü Fridays for Future ile "iklim krizine karşı mücadelenin en önde gelen sözcülerinden" biri olarak gösterildi.
Diğer adaylar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO ve BM Mülteci Ajansı (UNHCR) bulunuyor.



Dünya çapındaki parlamento üyelerinden eski Nobel Ödülü sahiplerine binlerce kişinin aday önerme hakkı bulunuyor.

Aday başvuruları pazar günü sona eriyor ancak bu adaylıklar, Nobel Komitesi'nden bir onay anlamına geliyor.

01/02/2021 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Greta Thunberg, Nobel Barış Ödülü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.