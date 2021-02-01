Greta Thunberg Nobel Barış Ödülü adayları arasında

Yaptığı çıkışlarla popüler hale gelen genç çevre aktivisti Greta Thunberg, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilenler arasına girdi.



Thunberg, kurduğu çevre örgütü Fridays for Future ile "iklim krizine karşı mücadelenin en önde gelen sözcülerinden" biri olarak gösterildi.

Diğer adaylar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO ve BM Mülteci Ajansı (UNHCR) bulunuyor.





Dünya çapındaki parlamento üyelerinden eski Nobel Ödülü sahiplerine binlerce kişinin aday önerme hakkı bulunuyor.



Aday başvuruları pazar günü sona eriyor ancak bu adaylıklar, Nobel Komitesi'nden bir onay anlamına geliyor.

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01/02/2021 14:19