Greta Thunberg'in kendisiyle alay eden Andrew Tate'e yanıtını Twitter'da 2 milyondan fazla kişi beğendi

Çevre aktivisti Greta Thunberg'in, kendisiyle alay eden ABD'li kick boksçu Andrew Tate'e verdiği yanıt Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Thunberg, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyen Tate'e “Evet lütfen, aydınlat beni: küçü[email protected]şinebak.com” diye yanıt verdi.

Google’da bu yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Tate, Thunberg'i etiketlediği mesajında 2 lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu yazmıştı.

19 yaşındaki Greta Thunberg'in Tate'e yanıtını Twitter'da 2 milyondan fazla kişi beğendi.

Bir kullanıcı 19 yaşındaki Thunberg'in bu yanıtıyla "Tate’i bitirdiğini" yazdı.

Başka bir kullanıcı “Hiç karbon salınımı yapmadan ateşe vermek diye işte buna denir” dedi. Bir yorumda ise Thunberg’in tweetinin "yılın tweeti mertebesine ulaştığı" ifadesi yer aldı.

Bazı yorumlarda ise "fiziksel bir deformasyona işaret ederek bir nevi cinsiyetçi bir yanıt verdiği" gerekçesiyle Thunberg eleştirildi.

Andrew Tate’in Thunberg’e yanıtı ise, “Ne hakla!” oldu.

Tate, Google’ın 2022’de en çok aranan kişileri listesinin başında yer aldı.

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle anaakımda ünlenmişti.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı.

Tate, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

Andrew Tate, 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurmuştu. Tate geçen ay Twitter’a geri dönmüştü.

Tate; Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.

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29/12/2022 15:44