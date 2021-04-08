Grev nedeniyle Ercan Havalimanı’ndaki uçuş saatleri değişti

Kamuda örgütlü sendikaların uyguladığı genel grev nedeniyle Ercan Havaalanı’ndaki uçuş saatleri değişti

Ercan Havalimanı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım şöyle:

Değerli yolcularımız, KKTC’de uygulanan genel grev nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’ndaki uçuş saatleri değişmiştir. Buna göre,

THY 08.40’ta İstanbul’dan gelecek uçak 17.35’te alanımıza inecektir. THY 09.40’ta İstanbul’a gidecek uçak ise 18.25’te alandan ayrılacaktır.

PC 1920 13.25’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek uçak 18.30’da alana iniş yapacak ve PC1921 seferi ile 14.00 de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak sefer ise 19.05’te gerçekleşecektir. İyi yolculuklar dileriz.

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08/04/2021 12:41