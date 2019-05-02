"Greyfurt ve nar öldürebilir" (Kanserde alternatif tedavi uyarısı)

Lenfomadan sonra en sık görülen kanla ilgili ikinci kanser olan 'mültiple miyelom' vücutta kemik kırıkları, böbrek yetmezliği ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi pek çok probleme neden oluyor.

Son yıllarda bir takım uzmanların alternatif tedavi önerilerinin ölümcül sonuçlar doğurması nedeniyle Kanser Savaşçıları Derneği, Uluslararası Miyelom Vakfı, İstanbul Miyelom Grubu tarafından ortak bir deklarasyon yayımlandı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, yapılan açıklamada alternatif tedaviler konusunda hastalar uyarılırken "Özellikle kanser tedavisi alırken bu tür uygulamalar hatta bitki çayları ölümcül sonuçlar doğurabiliyor" dendi.

'Multiple miyelom'la ilgili geliştirilen ilaçlar ve kök hücre nakli sayesinde tedavide alınan başarılı sonuçların yükseldiğini belirten uzmanlar, kök hücre nakli olan hastalar için canlı olmayan çocukluk çağı aşılarının tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğrettim üyeleri Prof. Dr. Yıldız Aydın ve Doç. Dr. Ayşe Salihoğlu ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Tuğluar ile Amerikan Hastanesi diyetisyenlerinden Nilay Topçam Zihnioğlu, 'multiple miyelom' ve diğer kanser türlerinin tadavisi sırasında her türlü alternatif yöntemin mutlaka doktorlarla paylaşılması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydettiler:

"Bazen fazla tüketilen meyve suları ölüm getiriyor. Kemoterapi alan hastalarımızın greyfurt ve nar suyundan uzak durması gerekiyor. Çünkü bu meyvelerin suyu, tedaviyi olumsuz etkiliyebiliyor"