Greyfurtun faydaları nelerdir? Kimler greyfurt tüketmemeli?

Greyfurtun pektin adı verilen bir çeşit suda çözünen posa içeriği sayesinde kan kolesterolünü düşürdüğünü ve damarlarda birikip damar tıkanıklığına neden olan plakları temizleyerek kalp krizini önlediğini söyleyen Uzman Diyetisyen Ceylan Akiş, konuyla ilgili şu önemli bilgileri verdi:

- Yapılan bir araştırma yüksek kolesterollü bireylerde greyfurttan elde edilen günlük 15 gram petininin total kolesterol yanında trigliserit değerlerini de düşürdüğü ve günde 2 orta boy greyfurtun bu etki için yeterli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak greyfurtun kolesterol düşürücü ilaçlar, antidepresanlar, antihistaminiklerle etkileşime girerek bu ilaçların emilimini azalttığı ve karaciğerde metabolize edilmelerini bloke ettiğini de bilmek gerekir.

- C vitamini içeriği sayesinde greyfurt özellikle soğuk algınlığı ve gribin önlenmesinde etkili bir ajan olarak rol oynamaktadır. Ancak C vitaminini asıl önemli rolü vücutta serbest radikal oksidasyonunu önleyerek veya azaltarak özellikle astım, osteoartrit ve römotoid artrit gibi hastalıkların oluşumunu engellemesi ve kalp-damar hastalıkları ve kanser oluşum riskini azaltmasıdır.

- C vitaminin ayrıca diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde de önemli bir yer tutması greyfurtu ağız sağlığı için de bir ilaç konumuna getirmektedir.

- Yapılan araştırmalar greyfurtun içeriğinde bulunan likopenin yanında limonoid ve C vitaminin özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı oluşumu, ilerlemesi ve metastaz yapmasını önleyici etkilerinin yanında; ağız, deri, akciğer, göğüs, mide ve barsak kanserleri ile mücadelede çok etkili bir ajan olarak görev yaptığını ortaya çıkarmıştır.

- Greyfurt ayrıca vücudu temizleyici etki gösterir. Bu özelliği de onu detoks programlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir.

Greyfurtu kimler tüketmemeli?

Greyfurtun sindirim sisteminde, kullanılan ilacın metabolize olmasını sağlayan enzimlerle etkileşime girdiğini ve bunun sonucunda da kullanılan ilacın vücutta çok kısa veya çok uzun süre kalabileceğini ifade eden Diyetisyen Deniz Berksoy, greyfurt tüketimiyle ilgili şunları belirtti: "İlaç çok çabuk yıkılırsa, etki göstermeye vakti kalmayacağından işlevsiz olur. Diğer yandan ilaç vücudunuzda çok uzun süre kalırsa, sağlık açısından risk oluşturabilir. Greyfurt veya suyu ile kullandığınız ilacınızı farklı zamanlarda tüketmeniz bu etkileşimi engellememektedir. Bu yüzden hiç tüketmemelisiniz. Ayrıca; bazı ürünler greyfurt suyu veya kendisini içerebilir. Örneğin birçok turunçgil aromalı içecek greyfurt ekstratı kullanılarak hazırlanmaktadır. Hazır paketli gıdaları tercih ederken etiketine dikkat ediniz ve dışarıda taze sıkılmış meyve suyu içeceğiniz zaman içeriğini mutlaka sorunuz. Yeni bir ilaca başlayacağınız zaman doktorunuza veya eczacınıza bu ilacın etkileşime girdiği besinleri mutlaka sormalısınız. Eğer böyle besinler var ise diyetinizden çıkarmalısınız."

Berksoy, greyfurt ile etkileşime girebilecek ilaç türlerini de şöyle belirtti:

• Enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar,

• Kolesterol düşürücü bazı ilaçlar,

• Tansiyon düşürücü bazı ilaçlar,

• Kalp problemlerine karşı kullanılan ilaçlar,

• Bazı antidepresanlar,

• Organ naklinde vücudun organ reddini engelleyen ilaçlar.

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25/12/2020 17:55