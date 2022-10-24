Griezmann'dan şov: Atletico seriyi sürdürdü

La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-1 Atletico Madrid, üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 54. ve 71. dakikalarda Antoine Griezmann ve 84. dakikada Fekir'den geldi.

Griezmann 54. dakikada attığı golde, kornerden direkt olarak golü buldu.

48. dakikada Betis'in Luiz Henrique ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü.

Bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükselten Atletico, 3. sırayı aldı. Real Betis ise 20 puanda kaldı ve 5. sırayı aldı.

La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, Cadiz deplasmanına gidecek. Betis ise aynı haftada Real Sociedad deplasmanına gidecek.

Atletico seriyi sürdürdü

Atletico Madrid, ligde son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Son olarak Real Madrid'e kaybeden Atletico, o maçtan sonraki 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Griezmann katkıya devam ediyor

Atletico Madrid'in Barcelona'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Griezmann, performansıyla Simeone'yi mutlu ediyor.

Fransız forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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24/10/2022 12:00