Griezmann'ın 'son yarım saat' çilesi!

Fransız yıldız daha önce bu detaydan ötürü kendisine fazla süre vermemesinden ötürü rahatsızlığını dile getirmişti.

Diego Simeone'nin satın alma maddesinin aktif hale gelmemesi için 11'de şans vermediği yıldız oyuncu, Atletico Madrid formasıyla daha fazla süre almak istediğini ifade etmişti.

Ancak Diego Simeone ve Atl. Madrid yönetiminin bu konudaki tavrı değişmeyecek gibi duruyor.

Atletico Madrid, Barcelona'ya 40 M€ ödememek için Griezmann'ı 60. dakikadan sonra oyuna sokmaya devam ediyor. Fransız futbolcu, bu sezon üst üste altıncı kez 60. dakikalardan sonra oyuna girdi ve 2 gol attı.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2022 15:59