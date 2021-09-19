Grimes: Oğlum X Æ A-Xii bana anne demiyor

Kanadalı şarkıcı Grimes, oğlunun çoğu çocuktan farklı olduğunu çünkü kendisine nne diye hitap etmeyi reddettiğini söyledi.

Elon Musk'ın altıncı çocuğu X Æ A-Xii'nin annesi olan şarkısı Grimes 13 Eylül'deki Met Gala'ya hazırlandığı sırada Vogue'la çektiği videoda anneliğin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı, anne olmayı "Yeniden doğuşu" diye nitelendirdi. Grimes, Bence bebek sahibi olmak sanatsal açıdan benim için büyük bir yeniden doğuş oldu" dedi.

Kendisini annelik etiketiyle özdeşleştirmediğini açıklayan Grimes, "Anne olduğunu söylemek garip hissettiriyor, kendimi bu kelimeyle özdeşleştirmiyorum. Bu da garip çünkü X bana 'Claire' diyor ama 'anne' demiyor. Belki de anne kelimesinden haz etmediğimi anlayabildi. Ki neden bu kelimeden hoşlanmadığımı bilmiyorum bile. Anneliğe saygı duyuyorum. Sadece kendimi onunla özdeşleştiremiyorum" diye konuştu.

Grimes pazartesi günkü etkinliğe, kariyerinin başından beri favori tasarımcılarından biri olduğunu söylediği Hollandalı tasarımcı Iris Van Herpen'in elle pilelenmiş, ipek elbisesiyle katıldı.Herpen, Vogue'a elbisenin "uzak geleceklerden esinlendiğini" ve tamamlanmasının 900 saatten fazla sürdüğünü söyledi.

Ten ve siyah renklerdeki elbise, boyuna doğru uzanan ve şimşek gibi aşağı inen desenlere sahipti. Herpen, bu şekillerin kumaşa eklenmeden önce sıvı silikon kullanılarak yapıldığını açıkladı. Grimes “Iris favorilerimizden biri. Bilgisayarın arkasındaki kadınlara karşı akrabalık hissediyorum" dedi.



Şarkıcı, Met Gala'nın bu yılki teması “In America: A Lexicon of Fashion”a göndermede bulunarak Colt AR-15A3 silahını eriterek dövülmüş bir kılıç taşıyordu. Bahsi geçen aksesuarı, istenmeyen silahları eriten New York merkezli MSCHF adlı şirket yaptı.Grimes dergiye, "Bunu otomatik tüfeklerini artık istemeyen kişilerden silahlarını alıp onları eriterek Ortaçağ kılıçlarının mükemmel kopyalarını yapanlar hazırladı, ki bence bu çok havalı bir şey ve kılıç da çok güzel" dedi.

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19/09/2021 10:25