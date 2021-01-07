Grip mi, nezle mi, alerji mi yoksa COVID-19 mu?

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, balgam, nefes darlığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat kaybı… Tüm bu belirtiler akla COVID-19'u getirse de grip ve nezlede hatta alerjilerde de görülebiliyor. Bu hastalıklar bazen COVID-19 ile birleşip enfeksiyonun seyrinin daha ciddileşmesine de yol açabiliyor.

Bu yüzden kış mevsiminde sık görülen hastalıklara karşı da önlem alınması gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Tolga Oğuzhan, “Belirtilerinden bu hastalıkları ayırt etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden sosyal maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek her zamankinden çok daha önemli. Özellikle risk grubunda bulunan kişilerin kalabalık ortamlardan kaçınmaları gerekir” dedi ve şunları söyledi:

* COVID-19'dan korunma hastalığa karşı en etkin yöntem.

* Hastalığa yakalanıp geçirenlerin ‘Bana bir şey olmaz’ tavrında olmaması gerekir. Bu yanlış bir düşüncedir.

* Bu kişiler de enfeksiyonu hiç geçirmemiş kişiler gibi risk altındadır.

EN ÇOK GRİPLE KARIŞTIRILIYOR

* COVID-19, griple en çok karıştırılan hastalıktır. Halsizlik, baş ağrısı, öksürük, ateş, titreme, yaygın kas ağrıları, ürperme gibi belirtilerle ortaya çıkan grip bazen çok ağır seyredebilir.

* Orta ve ağır grip olgularında da hastalığa yol açan virüsün bilinmesi için test yapılması gerekir. Gribe yol açan etken tayini bize tedavi noktasında avantaj sağlar.NEZLE 5-7 GÜNDE GEÇİYOR

* Mevsim itibarıyla basit soğuk algınlığı, nezle virüsleri de hastalığa neden oluyor. Bu durumda vücutta kırgınlık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ile hapşırık gibi belirtiler gösteriyor. Ortalama 5-7 günde ilaçla ya da ilaçsız hafif geçiyor.

HAPŞIRIK VARSA ALERJİDİR

* Alerjik nezlede, hapşırık, burun kaşıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz kaşıntısı, göz kaşıntısı, gözlerde sulanma ve gözaltlarında morluk oluşuyor.

* Alerjide ateş, halsizlik, nefes darlığı ve balgam olmaz. Alerji hastalarının yüzde 40'ında alerjik astım görülür.

* Bu durumda nefes darlığı, kuru öksürük, hışıltılı solunum gibi astım belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler kendiliğinden ya da tedaviyle düzelir.

* Buradan da anlaşılacağı üzere hapşırık ve burun kaşıntısı COVID-19'dan ziyade burun alerjisinde beklediğimiz bir durumdur.

* Koku ve tat alma kaybının azalması ya da ortadan kalkması grip ya da alerjide de görülebilir.

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07/01/2021 09:10