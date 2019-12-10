Gripten korunmanın 3 önemli adımı

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Her grip benzeri semptom grip anlamına gelmez, soğuk algınlığı veya diğer bazı virüs kaynaklı hastalıklar da bu belirtileri verebilir.

GRİPTEN KORUNMANIN 3 ADIMI

1-Grip aşısı: Kronik hastalığı olanlar öncelikli olarak (kronik iskemik kalp hastalığı, diyabet, KOAH, astım vs.) sağlık personeli, immün sistemi düşüren ilaç ve ameliyat geçirenler olmak üzere toplumun tümünün aşılanması toplumsal grip salgınlarının önüne geçmektedir. Grip aşısı her yıl Dünya Sağlık Örgütünün virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır.

“Aşılanma gribe karşı korunmanın en etkili yöntemidir”

Aşılanmanın önerilmediği durumlar: Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

2-Ellerinizi sık sık yıkayın. Bilhassa toplu ulaşım araçlarını kullandıktan ve kalabalık alanlara, sağlık kurumlarına girdikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Ayrıca kapalı alanların etkin havalandırılması gerekmektedir.

3-Beslenme: Çoğu hastalıktan korunma yöntemlerinden olduğu gibi gripte de beslenmenin önemi büyüktür. Gripten hem korunmak hem grip enfeksiyonu geçirirken sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ve bol sıvı tüketimini öneriyoruz. Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyveler tercih edilebilir.

GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ

Grip virüs kaynaklı bir hastalık olduğundan bakterilere karşı etkili olan antibiyotikler grip tedavisinde KULLANILMAZ. Antibiyotiklerin gribe karşı korunmada da yeri yoktur. Sadece grip enfeksiyonu esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle kullanılabilir ve buna sadece hekim karar verebilir. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanmamak için mutlaka aile hekiminize danışmak ve muayene olmak gerekmektedir.

10/12/2019 20:38