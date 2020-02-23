Gripten koruyan 10 etkili yöntem

Hem gripten korunmada hem de gribe yakalandıktan sonra daha kolay iyileşmede kişinin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması önemli ancak kilit rolü gripten korunmak için alınacak tedbirler oynuyor.

Tüm dünyayı tehdit eden Çin kaynaklı corona virüsten sonra son günlerin en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında grip geliyor. Mevsim koşulları nedeniyle görülme sıklığının artması, dikkatleri hem gribal enfeksiyonlara hem de gripten koruyacak tedbirlere çeviriyor.

Güçlü bir bağışıklık sistemi, kişinin grip gibi solunum yollarıyla bulaşan hastalıklara yakalanmasını önleyen önemli faktörlerden biri. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutacak tedbirlere odaklanmak önem taşıyor. İşte hem bağışıklık sistemini güçlü tutacak hem de gripten korunmada etkili olacak 10 yöntem:

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

Kişisel hijyene dikkat etmek, sık el yıkamak gripten korunmada çok etkili. Çünkü yüzeylere yapışan virüsler ellerle taşınıyor. Özellikle solunum yolu virüsleri temas ve havada asılı kalan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu nedenle özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bulunduktan, tokalaştıktan sonra ve yemeklerden önce ellerin mutlaka sabun ve bol su ile en az 30 saniye ovalayarak yıkanması gerekiyor.

HASTALARLA TEMASI KESİN

Grip geçiren kişilerden uzak durun, onlara temas etmeyin. Grip olan biriyle aranızda en az bir metrelik mesafe olmasına dikkat edin.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN

Gripten korunmak için hastalığın yaygın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterin.

TAZE SEBZE-MEYVE YİYİN, BOL SU İÇİN

Mevsim meyve ve sebzelerini tercih edin. Taze sebze ve meyve tüketin, özellikle C vitamininden zengin olan gıdalarla beslenin. Günde ortalama 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

EV YAPIMI TURŞU, SİRKE VE YOĞURT TÜKETİN

Bazı uzmanlar özellikle vücuttaki probiyotikleri artırıcı etki yaparak vücut direncini artırdığı gerekçesiyle, ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt ve sirke ile kelle-paça çorbası gibi besinlerin bu dönemde daha fazla tüketilmesini öneriyor.

KALİTELİ UYKU ÖNEMLİ, EN AZ 7 SAAT UYUYUN

Güçlü bir bağışıklık sistemi için günde 7 saat ve üzerinde uyumak gerekiyor. Yanı sıra uyku kalitesi de önem taşıyor. Bu nedenle alkol, kafein ve geç yemek yeme gibi uyku kalitesini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmakta fayda var.

BULUNDUĞUNUZ ORTAMI SAAT BAŞI 10-15 DAKİKA HAVALANDIRIN

Kapalı, kalabalık ve aşırı sıcak ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Bulunduğunuz ortamı saat başı 10-15 dakika havalandırın veya açık havaya çıkın.

OFİS MALZEMELERİ GRİP VİRÜSÜNÜ BULAŞTIRABİLİR!

İşyerinde telefon, klavye, kalem gibi ofis malzemelerinin ortak kullanılması grip virüsünün bulaşması acısından risk yaratabilir, bu tür malzemeyi ortak kullanmayın.

HAREKETSİZ KALMAYIN, YÜRÜYÜŞ YAPIN

Hareketsizliğin vücut direncini düşüren etkenlerden biri olduğunu unutmayın ve hava soğuk olsa bile günde en az 30 dakika yürüyüş yapın.

HASTA ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN

Hasta çocukların ilk birkaç gün okullara gönderilmemesi, diğer çocuklara bulaşı önlemek açısından faydalı olacaktır.

Grip virüsü ile karşılaştıktan sonra 1 ila 4 gün içerisinde hastalık ortaya çıkıyor. Tedavi desteği ile veya tedavisiz yaklaşık 5-7 gün arasında düzelme izlenebiliyor. Doktorun önerdiği ilaçları kullanmak, bol sıvı tüketmek ve istirahat etmek grip tedavisinde etkili oluyor.

23/02/2020 14:00