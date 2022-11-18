Grivas müzesi protesto edildi

Güney Kıbrıs’ta inşa edilmesi plan Grivas müzesinin finanse edilme kararı bir grup tarafından Rum Meclis binası önünde protesto edildi.

Haravgi gazetesi, Demokratik Direnişçiler Derneği üyelerinin dün Rum Meclis binası önünde toplanarak, EOKA’nın kurucusu Yorgos Grivas için müze inşa edilmesinin finanse edilmesi kararını protesto ettiklerini yazdı.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katıldığı gösteride katılımcıların “Utanç ve Rezalet” sloganı attıklarını aktardı.

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18/11/2022 11:28