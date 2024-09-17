''Grönholm Metodu'' seyirci ile buluşuyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Grönholm Metodu” oyunu yarın akşam izleyici ile buluşacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek oyun saat 21.00'de başlayacak.

“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında oynanacak oyun acımasız iş dünyasının yeniden tanımladığı “profesyonellik” ve “fedakârlık” kavramlarını sorgularken, insanların zaaflarının bu mücadeledeki yerini kara bir komedi içinde sunuyor.

Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyunun oyuncu kadrosunda ise Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu yer alıyor.

16+ yaş sınırı olan oyun için biletlerin www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim Shop’lardan ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan veya oyun günü kapıdan temin edilebilir.

-Festivalde bu hafta…

16-29 Eylül tarihleri, 10.00 – 21.00 saatlerinde arsında her gün “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” Ramadan Cemil Meydanı’nda sanatseverlerle buluşacak.

-Bu akşam Melisa Karanlık ve Orkestrası sahne alacak

Bu akşam saat 20.00’de Melisa Karanlık ve Orkestrası Liman Merkez Sahne’de şarkılarını seslendirecek.

19 Eylül Perşembe akşamı Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20.00’de, Liman Merkez Sahnede yer alacak.

20 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfi Tiyatro, saat 21.00’de “Mor ve Ötesi”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

21 Eylül Cumartesi günü “3. Gastro Show” Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri konsepti ile saat 17.00 itibarı ile Ramadan Cemil Meydanı’nda halk ile buluşacak.