Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor

Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.

Ünlü isimlerin finanse ettiği maden şirketleri buzların eridiği bölgede elektirikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ NİKEL VE KOBALT YATAĞI"

Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.

Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.

Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.

"KEŞİF VE MADENCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi.

Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.

Stensgaard, bu kritik minerallerin iklim krizinin sunduğu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm sağlayacağını kaydetti.

ABD Arktik Araştırma Komisyonu Başkanı Mike Sfraga da Grönland'da maden arama çalışmalarına ilişkin, "Bu eğilimler gelecekte de devam ettikçe, daha fazla arazinin erişilebilir hale geleceğine şüphe yok ve bu arazilerin bir kısmı maden geliştirme potansiyeli taşıyabilir." diye konuştu.

BUZULLAR 20-30 YIL İÇİNDE ORTADAN KALKACAK

Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor. Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak.

Grönland'daki buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesinde en büyük katkıyı yapan unsur olduğu belirtiliyor.

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09/08/2022 08:48