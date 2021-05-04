Groupama’dan Dünya Oto’ya 4 ödül!

Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Dünya Oto, Groupama Sigorta’dan 4 ödül birden aldı.

Groupama Sigorta Kıbrıs Bölge Müdürü Namık Kural ve Müdür Yardımcısı Mehmet Konuşur 2020 yılı için Kıbrıs ve Türkiye genelinde Dünya Oto’nun kazandığı 4 ödülü teslim etti.

Dünya Oto’dan yapılan açıklamada söz konusu ödüllerin “2020 KKTC Hasar Kârlılık 1., 2020 KKTC Üretim 2., 2020 KKTC ve Türkiye Oto Bayi Üretim 3., 2020 KKTC ve Türkiye Hasar Kârlılık 3.” Olduğu ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada Dünya Oto’ya güvenen müşterilere ve emeği geçen satış ekibine teşekkür edildi.

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04/05/2021 17:43