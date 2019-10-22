GS, Madrid'i Ağırlıyor

Sarı Kırmızılılar, kendisi gibi istediği sonuçları alamayan Real Madrid'i yenerek, gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Galatasaray'da Radamel Falcao takımını yine yalnız bırakacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarıkırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P

1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6

2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2

3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1

4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

22/10/2019 14:34