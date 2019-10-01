GS, Paris Sınavında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

GS beraberlikle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano-Luyindama-Marcao-Nagatomo, Nzonzi-Belhanda-Seri, Feghouli-Falcao-Babel

Paris Saint-Germain: Navas, Meunier-T.Silva-Kimpembe-Bernat, Gueye-MarquinhosVerratti, Sarabia-Mbappe-Di Maria

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'i 1 Ekim Salı günü konuk edeceği maç saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

01/10/2019 14:09