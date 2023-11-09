GTA 6, daha fragmanı çıkmadan rekor kırıyor

Grand Theft Auto 6, fragmanının yayımlanmasına daha bir ay varken rekorlar kırıyor.

Rockstar Games, gişe canavarı oyun serisinin geri döneceğini açıkladı ve 8 Kasım Çarşamba günü GTA 6 fragmanının aralık ayında çıkacağını duyurdu.

Oyunun geliştiricisi bu haberi Rockstar Newswire'da paylaştı ve o zamandan beri oyun dünyasında bir heyecan dalgası yarattı; birçok kişi fragmanın şirketin 25. yıldönümüne denk gelecek şekilde tasarlandığı teorisini ortaya attı.

Rockstar Games Başkanı Sam Houser, geliştiricinin resmi sosyal medya hesabına şunları yazdı:

Aralık ayının başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayımlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinizle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz.

Duyurudan kısa bir süre sonra bu paylaşım, sosyal medya sitesinin tarihindeki en çok görüntülenen oyun tweet'i oldu. Bu haber yazıldığı sırada, duyuru 143,6 milyon kez görüntülenmiş ve 1,4 milyondan fazla beğeni almıştı. Hayranlar buna şaşırmadı ve @GTASixInfo adlı hayran hesabı şunları yazdı:

"Sadece Rockstar Games bu düzeyde bir heyecan yaratabilir!!!!"

Belirli bir fragman tarihi henüz açıklanmamış olsa da, fragmanın 7 Aralık'taki Oyun Ödülleri sırasında yayımlanması bekleniyor.

Grand Theft Auto oyun serisinin 6. oyunu, 10 yıl önce 5. oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana söylentiler arasında yer alıyordu. 2001'de piyasaya sürülen GTA III, serinin dönüm noktası niteliğinde bir video oyunu olarak büyük beğeni topladı. Oyun, David Jones ve Mike Dailly tarafından yaratılmasından bu yana 405 milyondan fazla kopya sattı.

Rockstar Games fragmanı duyurmadan önce sosyal medyada şunları yazdı:

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yıldönümü. Dünya genelindeki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkuyla bağlı olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk.

Sizler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok minnettarız. Rockstar Games 1998'de, kültür açısından video oyunlarının da diğer eğlence türleri kadar vazgeçilmez olabileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızla sevdiğiniz oyunları yarattığımızı umuyoruz.