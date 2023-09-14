GTF Avrupa ve Kıtalararası Şampiyona başlıyor

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası yarın (Cuma) başlıyor.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde iki gün sürecek organizasyonda ilk gün olan yarın (15 Eylül Cuma) Siyah kuşaklar müsabakalarıyapılacak.

Saat 10.00 da başlayacak, müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise yine yarın saat 17.00’de düzenlenecek resmi açılış ve ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel GTF Dünya başkanı Linda Park ve diğer yetkililer tarafından verilecek.

Organizasyonun ikinci günü olan Cumartesi günü saat 10.00’da ise renkli kuşaklar müsabakaları ve saat 17.00’de de renkli kuşak ödülleri verilecek.

Müsabakalarda KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140 sporcu mücadele edecek.

Sporcular Hyong, el Kırışı, ayak kırışı ve müsabaka olmak üzere dört farklı kategoride yarışacak.



Bu habere tepkiniz:

