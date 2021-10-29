GTF’te KKTC Şampiyon
32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası devam ediyor
29/10/2021
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafınddan organize edilen uluslararası üç organizasyon dün (Perşembe) başladı.Uluslararası GTF
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün (CUMA) gerçekleştirilen ve 9 takımın katıldığı GTF Uluslararası şampiyonada KKTC takım olarak şampiyon oldu.
Bakana sözünü tuttular
Bakan Erhan Arıklı sporcuları kabulünde şampiyonluk sözü istemişti. Sporcular bu şampiyonlukla bakana verdikleri sözü de tutmuş oldular.
Bugün tamamlanıyor
Bugün (Cumartesi) 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası gerçekleştirilirken renkli kuşaklar saat 10.00’ da başlayacak ve tüm gün devam edecek.
Bugün yapılacak müsabakaların tamamlanmasının ardından saat 17:00’de gösteriler ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek.
Global Taekwondo Hyong/Pumse/Kata/Budo/Ferdi/Çiftler Karışık/ Kırış ve Takım müsabakalarında alınan sonuçlar:
TAKIM SIRALAMALARI;
1.KKTC
2.KAZAKİSTAN
3.ÖZBEKİSTAN
GTF 1.DAN GENÇ BAYAN HYONG
1.Kategori:
1.MAKHAMMADJONOVA KOMİLA(ÖZBEK)
2.İRİNA DERAGUS
3.ZEYNEP KESKİN(KKTC)
2.Kategori:
1.TUĞYAN LARA KAYA (KKTC)
2.HATİCE ALYANAK(
3.RABİA TARIM
4.YAĞMUR SEL(KKTC)
3.Kategori:
1.AÇELYA ERGİN(KKTC)
2.MONİKA CENKOVA(BULGARİSTAN)
3.STANİSLAVA SHİYONOVA(RUSYA)
GTF BÜYÜK BAYAN HYONG
1.PINAR AKARPINAR (KKTC)
2.ANNA TÜYSÜZ(KKTC)
3.DENKA KATZARSKA(BULGAR)
GTF BAYAN VETERAN HYONG
1.ELENA PAKHOMOVA
2.NADEDHA SKOMOROSHCHENKO
GTF 1.DAN MİNİK ERKEK HYONG
1.Kategori:
1.MAKHAMMADJONOV TEMURBEK (ÖZBEK)
2.YUNUS ALAÇAM(KKTC)
3.ARDA YILMAZ (KKTC)
2.Kategori:
1.ÖZKAY RAMİZ(KKTC)
2.ALEX TÜYSÜZ(KKTC)
3.ALİKHAN KADİRKULOV (KAZAKİSTAN)
3.Kategori:
1.ŞAKİR ATINÇ YAĞIZSOY(KKTC)
2.ÖMER FARUK SOLAK(KKTC)
GTF YILDIZ ERKEK HYONG
1.Kategori:
1.RUSLAN TERESHCHENCO (UKRAYNA)
2.RAMADAN ALAÇAM(KKTC)
3.ARDA AKIN ALTUNTAS(KKTC)
2.Kategori:
1.ARDA ASLAN(KKTC)
2.ARMAN SEİTOV(KAZAK)
3.Kategori:
1.AİTUAR OMAROV(KAZAK)
2.ROMAN LYAKH(RUSYA)
3.DENİS BELYAKOV(KAZAK)
4.Kategori:
1.NİKİTA GORDEEV(KKTC)
2.YUNUS EMRE TOMAK(KKTC)
5.Kategori:
1.KERİM KARPUZ(KKTC)
2.TUĞRA TIĞ(KKTC)
3.NİKİTA SKOMOTOSHCHENCO(RUSYA)
GTF GENÇ ERKEK HYONG
1.ARTYAM GRABLEV (KAZAK)
2.ABDUMUTALİPOV MUSLİM(ÖZBEK)
3.TORAZHAN MUSTAFA(KAZAK)
GTF BÜYÜK ERKEK HYONG
1.Kategori:
1.ORHAN USTA (KKTC)
2.MERVAN BAYRAKÇI (KKTC)
2.Kategori:
1.OMAR ZHUMABAYEV (KAZAK)
2.İMAMADDİN ZHUMABAYEV(KAZAKİSTAN)
3.KEMAL KÖSTÜ(KKTC)
3.Kategori:
1.ALEKSEİ MEREUTCA (RUSYA)
2.VİACHESLAV ZHUK(RUSYA)
3.BURUNSUS ADRİAN (MOLDOVA)
4.Kategori:
1.VLADİSLAV PETROSİAN(RUSYA)
2.KHUDOYBERİYEV SİROJ(ÖZBEK)
GTF VETERAN ERKEK HYONG
1.SEDAR ÇAKIR(KKTC)
2.İGOR DERGAUS (KKTC)
3.KASIMOV ABDLAOVA (ÖZBEK)
GOLDEN AGE ERKEKLER HYONG
1.DMİTRİ GORDEEV(KKTC)
2.ŞAKİR YAĞIZSOY(KKTC)
ÇİFTLER KARIŞIK HYONG
1.Kategori:
1.PINAR AKARPINAR-SEDAR ÇAKIR(KKTC)
2.ELENA PAKHOMOVA-DİMİTRİ GORDEEV(KKTC)
2.Kategori:
1.ZEYNEP KESKİN –ARDA ASLAN ÖZTÜRK(KKTC)
2.RABİA TARIM-KERİM OĞUZ(KKTC)
3.Kategori:
1.İRİNA DERGAUS-NİKİTA GORDEEV(KKTC)
2.TUĞYAN LARA KARA-YUSUF SEYHAN(KKTC)
3.YAĞMUR SEL-ÖZKAY RAMİZ(KKTC)
GENÇ BAYAN TAKIM HYONGU
ZEYNEP KESKİN-İRİNA DEGAUS-YAĞMUR SEL (KKTC)
GENÇ ERKEK HYONGU
1.NİKİTA GORDEEV-ARDA ASLAN ÖZTÜRK-ÖZKAY RAMİZ(KKTC)
2.ARMAN SEİTOV-ARTYAM GRABLEV-AİTUAR OMAROV(KAZAK)
GTF GENÇ BAYAN MÜSABAKA
1.Kategori:
1.MONİKA CENKOVA(BULGARİSTAN)
2.RABİA TARIM(KKTC)
3.ZEYNEP KESKİN(KKTC)
2.Kategori:
1.MAKHAMMADJONOVA KOMİLA(ÖZBEKİSTAN)
2.TUĞYAN LARA KAYA(KKTC)
3.YAĞMUR SEL(KKTC)
4.STANİSLAVA SHİYANOVA(RUSYA)
BÜYÜK BAYAN MÜSABAKA 52-57 KG
1.PINAR AKARPINAR(KKTC)
2.ANA TÜYSÜZ(KKTC)
3.HURİYE AÇIKGÖZ(TC)
VETERAN BAYAN MÜSABAKA 50-55 KG
1.DENKA KATZARSKA (BULGAR)
2.NADEZHDA SKOMOROSHCHENCO(RUSYA)
GTF YILDIZ ERKEK MÜSABAKA
1.Kategori:
1.ÖZKAY RAMİZ(KKTC)
2.YUNUS ALAÇAM(KKTC)
3.ÖMER FARUK SOLAK(KKTC)
2.Kategori:
1.MAKHAMMADJONOV TEMURBEK(ÖZBEK)
2.NİKİTA SKOMOROSHCHENKO(RUSYA)
3.AHMET SOLAK(KKTC)
3.Kategori:
1.RUSLAN TERESHCHENKO (UKRAYNA)
2.MİRAS TALGAT (KAZAK)
3.ALİKHAN KADİRKULOV (KAZAK)
GTF GENÇ ERKEK MÜSABAKA
1.Kategori:
1.KERİM KARPUZ(KKTC)
2.TUĞRA TIĞ(KKTC)
3.ROMAN LYAKH(RUSYA)
2.Kategori:
1.NİKİTA GORDEEV(KKTC)
2.ARDA ASLAN(KKTC)
3.RAMADAN ALAÇAM(KKTC)
3.Kategori:
1.DANİEL GERORGİEV (BULGAR)
2.YUNUS EMRE TOMAK (KKTC)
3.ABDUMUTALİP MUSLİM (ÖZBEK)
4.Kategori:
1.TOREZHAN MUSTAFA(KAZAK)
2.ARTYAM GRABLEV(KAZAK)
5.Kategori:
1.AİTUAR OMAROV(KAZAK)
2.DENNİS BELYAKOV(KAZAK)
3.ARMAN SEİTOV (KAZAK)
BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA 65-80 KG
1.VLADİSLAV PETROSİAN(RUSYA)
2.KHALİLOV MUKHAMADİSMOİL(ÖZBEK)
3.SEGEİ SKLİARENKO(RUSYA)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA 73-78 KG
1.VİACHESLAV ZHUK (RUSYA)
2.RİZVAN KHALİRBAGİNOV (RUSYA)
3.KHUDAYBERDİYEV SİROJ (ÖZBEK)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA 78-83 KG
1.NURZHAN NURLONULY (KKTC)
2.BİRNAT İAN (MOLDOV)
3.ALEKSEİ MEREUTCA (RUSYA)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA +83 KG
1.OMAR ZHUMABAYEV (KAZAK)
2.İMAMADDİN ZHUMABAYEV(KAZAK)
BAYAN KIRIŞ
TOLYOÇAGİ KIRIŞI
1.PINAR AKARPINAR (KKTC)
YOPÇAGİ KIRIŞI
1.NADEZHDA SKOMOROSHCHENKO (RUSYA)
SUDO KIRIŞI
1.ELENA PAKHOMOVA (KKTC)
YUMRUK KIRIŞI
1.ANA TÜYSÜZ (KKTC)
ERKEK KIRIŞ
SUDO KIRIŞI
1.SERDAR ÇAKIR(KKTC)
YOPÇAGİ KIRIŞI
1.ZHUMABAEV OMAR(KAZAK)
GOLDEN AGE YOPÇAGİ KIRIŞ
1.DMİTRY GORDEEV (KKTC)
KATA MİNİK ERKEKLER 6-7 YAŞ
1.DENİZ DİNÇEN
2.GEORGİY VORONOR
3.BARİŞ SOFUOĞLU
KATA MİNİK ERKEKLER 8-9 YAŞ
1.OLEKSİİ DİDUNH
2.ARTEM İVONOV
3.TİMUR LEONOV
8-9 YAŞ
1.GLEB YURCHENKO
2.SİNAN YAREN
3.BERK FİDAN
KATA BAYANLAR MİNİK 8-9 YAŞ
1.ALİME NUR ONUR
2.VİKTORİYE ALPSARAN
3.DENİZ KİRAZ
8-9 YAŞ
1.MİLANA KİSHİKOVA
2.ELİF ELİZAVET ÇELİK
KATA BAYANLAR 10-11 YAŞ
1.KADRİYE DİANA ÇELİK
2.AYBEN AKBULUT
KATA GENÇ BAYANLAR
1.FATMA NİSA KARAKAYA
2.NURANA JORAYEVA
3.SİLANUR ÇELİK
KATA 10-11 YAŞ
1.ALEXANDER MOLODTSOV
2.TİMUR ŞİMŞEK
3.OLEKSANDR DİDUKH
KATA YILDIZ ERKEKLER 10-11 YAŞ
1.MUHAMMER EMİN DUMAN
2.MUSTAFA JUMAYER
3.ALİ ACHİLOV
KATA BÜYÜKLER ERKEKLER
1.DAVUT JORAYEV
2.MEHMET GÜVENÇ
KATA BÜYÜKLER
1.KAUDMFEVE YUSUPAR
2.AZİZ KAMALOV
KUMİTE MİNİK 6-7 YAŞ ERKEK
1.DENİZ GÜNEŞ
2.GEORGİY VORONOV
3.BARIŞ SOFUOĞLU
KUMİTE 8-9 YAŞ ERKEK
1.ARTEM İVANOV
2.TİMUR LEONOV
3.SAMİR ŞİMŞEK
KUMİTE 10-11 YAŞ ERKEK
1.GLEB YURCHENKO
2.OLEKSİİ DİDUKH
10-11 YAŞ ERKEK
1.ALEXSANDER MOLODTSOV
2.SİNAN YAREN
KUMİTE YILDIZ 8-9 YAŞ BAYAN
1.DENİZ KİRAZ
2.VİKTORİA ALPSARAN
3.ALİME NUR ONUR
KUMİTE 10-11 YAŞ BAYAN
1.AYBEN AKBULUT
2.KADRİYE DİANA ÇELİK
KUMİTE 10-11 YAŞ
1.OLEKSANDR DİDUKH
2.TİMUR ŞİMŞEK
3.BERK FİDAN
KUMİTE 10-11 YAŞ
1.MUSTAFA JUMAYER
2.ALİ ACHİLOV
3.MUHAMMET EMİN DUMAN
KUMİTE BÜYÜKLER
1.KANDIMBEK YUSUPOV
2.AZİZ KAMALOV
KUMİTE ERKEK GENÇLER
1.MEHMET GÜVENÇ
2.DAVUT JORAYEV
KUMİTE BAYANLAR
1.FATMA NİSA KARAKAYA
2.NURANA JORAYEVA
3.SİLANUR ÇELİK
KUMİTE ERKEKLER
1.KADİR JAFEROV
2.RAHİM MUHAMMEDİ