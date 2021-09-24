GTK Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 Başladı
24/09/2021
KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK YUSUF YÖNLÜER TURNUVASI 2021, 23 Eylül – 08 Ekim tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek turnuva, ilk gün oynanan çekişmeli maçlarla ile başladı. İlk günün sonunda elde edilen sonuçlar şöyle:
9 YAŞ KIZLAR
MİRA YÜKSEL - BEREN PİLLİ 4/0 4/0
DOĞA İNCE - ANASTASİİA ELSHINA 2/4 0/4
BEREN BAŞARAN - İLAY GENÇ 4/1 4/0
İREM ÖZEN - ANNA VİSHNİAKOVA 4/2 4/0
9 YAŞ ERKEKLER
AREL ŞAHİN - UZAY ŞAKİR 4/0 4/1
POYRAZ VURAL - YALIN YURTSEVER 0/4 5/3 10/5
DENİZ VAROĞLU - EMRE KURAL 4/0 4/0
ERDAL ARABACIOĞLU - ASİL BERKUT 1/4 4/2 6/10
SAİD ZEKİ AVCI - ERİM SELÇUK MAZHAR 4/0 4/0
ÇAĞ REFİKOĞLU - AYBERK TERZİ 4/0 4/0
12 YAŞ KIZLAR
ENRA ÇAKARTAŞ - EMİNE KARAGÖZLÜ 5/7 3/6
SİMRE KELEŞ (W.O) - LARA ONURLU
CEREN ŞAHİNSOY (W.O) - DANİELA AGAFONOVA
12 YAŞ ERKEKLER
ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 6/3 6/4
TEOMAN SCHROTTER - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN 4/6 1/6
DEMİR HALİLCİK - RECEP YALOVALI 4/6 0/3 RT.
ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN 1/6 2/6
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - BARAN ADALIER 6/0 6/0