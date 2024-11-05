GTK Yusuf Yönlüer turnuvasında zevkli karşılaşmalar…
05/11/2024
KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Yusuf Yönlüer Turnuvası GTK kortlarında zevkli ve çekişmeli grup maçları ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
10+ TEK KADINLAR:
Şengül Tilki - Enra Çakartaş 6/1 6/0
Almira Akşahin - Yezda Öksüzoğulları 4/6 4/6
Kayra Yüceer – Özgül Şah 6/1 6/4
Sahil Ece Yerebakan - Girne Umut Yerebakan 2/6 6/1 10/4
Nehir Gürses - Dinara Yorgancı 6/3 6/0
Hatice Kırçay - Esila Işıklı 6/0 6/3
Özay Barutcu - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0
Anastasiia Elshina - Ivana Sılıch 6/3 6/2
Yağmur Akı - Hera Türcan 6/2 7/5
10+ TEK ERKEKLER:
Kaan Dönmez - Kaya Halkseven 6/0 6/0
Konstantın Kan - Erdal Arabacıoğlu 6/0 6/0
Akay Ali Sağkanat - Toprak Berkol 2/6 6/0 4/10
Çağ Refikoğlu - Emre Aleks Kural 6/3 6/0
Marat Bekmukhanau - Doruk Tüzel 6/1 6/1
Çınar Tüzünkan - Jayden Denız Sezginer 2/6 1/6
Levent Ökeren - Salahi Hüdaoğlu 6/3 6/2
Kuzey Pilli - Cenk May 6/1 6/0
Efe Abdu - Ayberk Terzi 1/6 1/6
Toprak Ata Candan - Danıl Kharın 0/6 1/605/11/2024 19:36