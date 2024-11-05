GTK Yusuf Yönlüer turnuvasında zevkli karşılaşmalar…

KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Yusuf Yönlüer Turnuvası GTK kortlarında zevkli ve çekişmeli grup maçları ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

10+ TEK KADINLAR:

Şengül Tilki - Enra Çakartaş 6/1 6/0

Almira Akşahin - Yezda Öksüzoğulları 4/6 4/6

Kayra Yüceer – Özgül Şah 6/1 6/4

Sahil Ece Yerebakan - Girne Umut Yerebakan 2/6 6/1 10/4

Nehir Gürses - Dinara Yorgancı 6/3 6/0

Hatice Kırçay - Esila Işıklı 6/0 6/3

Özay Barutcu - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0

Anastasiia Elshina - Ivana Sılıch 6/3 6/2

Yağmur Akı - Hera Türcan 6/2 7/5

10+ TEK ERKEKLER:

Kaan Dönmez - Kaya Halkseven 6/0 6/0

Konstantın Kan - Erdal Arabacıoğlu 6/0 6/0

Akay Ali Sağkanat - Toprak Berkol 2/6 6/0 4/10

Çağ Refikoğlu - Emre Aleks Kural 6/3 6/0

Marat Bekmukhanau - Doruk Tüzel 6/1 6/1

Çınar Tüzünkan - Jayden Denız Sezginer 2/6 1/6

Levent Ökeren - Salahi Hüdaoğlu 6/3 6/2

Kuzey Pilli - Cenk May 6/1 6/0

Efe Abdu - Ayberk Terzi 1/6 1/6

Toprak Ata Candan - Danıl Kharın 0/6 1/6