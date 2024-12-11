GTMK Felsefe Kulübü, İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlediği etkinliği Şampiyon Meleklere adadı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) Felsefe Kulübü, İnsan Hakları Günü nedeniyle dün düzenlediği etkinliği Şampiyon Meleklere adadı.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Felsefe Kulübü tarafından Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde yer alan etkinlik, "insan haklarını hiçe sayanlara karşı verilen adalet mücadelesi ve Şampiyon Melekler" için yapıldı. Etkinlikte, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden bazı aileler de hazır bulundu.

Etkinlikte, 24 Aralık’ta Adıyaman’da görülecek davanın takipçisi olunacağı belirtilen konuşma yapıldı, ardından Şampiyon Melekler anılarak, “Adalet hemen şimdi” sloganı atıldı. Etkinlik sonunda Şampiyon Melekler için hazırlanan şarkı öğrenciler tarafından seslendirildi

-Kayıkçı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji 11 C sınıfı öğrencisi Mehmet Kadir Kayıkçı, “İnsan hakları, deprem ve adalet hakkı” konusunda yaptığı konuşmada, 2023’ün 6 Şubat gecesinde insanlığın sadece büyük bir felaketle değil, büyük bir de yıkımla yüzleştiğine dikkat çekti.

Bu yıkımın insanlığın en temel ilkelerini yok sayan zihniyetlerin ne kadar büyük bir felaket yarattığının da en büyük örneği olduğunu söyleyen Kayıkçı, binlerce insanın ölümünün, insana değer vermeyen, rant sağlama tutkusunu insan can güvenliğinden önde tutanların felaketin gerçek adı olduğunu kaydetti.

Kayıkçı konuşmasını söyle sürdürdü:

“35 insanımızı kaybettiğimiz Adıyaman depremi, bugün burada insan haklarını konuşmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteren en önemli sebeptir. Bugün insanlığın en temel haklarından olan adaletin konuşulmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz.”

İnsanların yaşama ve adalet hakkına sahip olduğu ve bu hakların devredilemeyeceğine işaret eden Kayıkçı, 24 Aralık’ta Adıyaman’da görülecek İsias Otel davasından tek beklentilerinin insan yaşamını hiçe sayanların emsal olacak bir ceza almalarını olduğu vurguladı.

Kayıkçı, “İsias davasından adalet bekliyoruz. Hemen şimdi.” dedi.