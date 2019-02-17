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Guaido çağrı yaptı! 23 Şubat tarihinde...

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17/02/2019

Guaido çağrı yaptı! 23 Şubat tarihinde...

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela'ya ABD'nin yolladığı "insani  yardımı" sokmayı deneyecekleri 23 Şubat günü tüm ülkede eylem çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan başta ABD  olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido,  Kolombiya ve Brezilya'da toplanan "insani yardımların" ülkeye girişine dair  sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar söz konusu malzemelerin dağıtımı için 600 bin gönüllünün  kaydolduğunu belirten Guaido, bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını  vurguladı.

 

Ordudan yardım, halktan eylem istedi

23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyecekleri yardımların girişine izin  vermesi için Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB)  çağrısını yineleyen Guiado, askerlerden "halkın yanında" pozisyon almalarını  istedi.

Guiado, "23 Şubat'ta ülkenin her yerinden harekete geçecek  topluluklara eşlik ve yardım ediyor olacağız. Organize olmalı ve harekete  geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

 

Cucuta'ya ABD askeri kargo uçağı indi

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Venezuela  muhalefetine destek için yolladığı "insani yardım" malzemelerinin bir kısmı daha  Kolombiya kenti Cucuta'ya ulaştı.

Malzemeler, Cucuta'ya, Florida'nın Homestead hava üssünden kalkan ABD  Hava Kuvvetlerine ait C-17 kargo uçağı ile getirildi.

 

"İnsani kriz ve yardım" tartışmaları

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz  ve yardım" iddiaları, ABD ve batıdan destek alan muhalefet ile hükümet arasındaki  kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal  Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden  uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido, salı günü düzenlenen mitingde de Kolombiya ve Brezilya'da  toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da hafta içi yaptığı açıklamada,  Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD  yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.

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TAGS: Guaido çağrı yaptı! 23 Şubat tarihinde..., habert, kıbrıs,
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