Guaido çağrı yaptı! 23 Şubat tarihinde...

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela'ya ABD'nin yolladığı "insani yardımı" sokmayı deneyecekleri 23 Şubat günü tüm ülkede eylem çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, Kolombiya ve Brezilya'da toplanan "insani yardımların" ülkeye girişine dair sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar söz konusu malzemelerin dağıtımı için 600 bin gönüllünün kaydolduğunu belirten Guaido, bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ordudan yardım, halktan eylem istedi

23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyecekleri yardımların girişine izin vermesi için Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) çağrısını yineleyen Guiado, askerlerden "halkın yanında" pozisyon almalarını istedi.

Guiado, "23 Şubat'ta ülkenin her yerinden harekete geçecek topluluklara eşlik ve yardım ediyor olacağız. Organize olmalı ve harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cucuta'ya ABD askeri kargo uçağı indi

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Venezuela muhalefetine destek için yolladığı "insani yardım" malzemelerinin bir kısmı daha Kolombiya kenti Cucuta'ya ulaştı.

Malzemeler, Cucuta'ya, Florida'nın Homestead hava üssünden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 kargo uçağı ile getirildi.

"İnsani kriz ve yardım" tartışmaları

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve batıdan destek alan muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido, salı günü düzenlenen mitingde de Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da hafta içi yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.