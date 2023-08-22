Guardiola ameliyat oldu

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22/08/2023

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Guardiola ameliyat oldu

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı." denildi.

52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​

22/08/2023 19:56
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TAGS: Guardiola ameliyat oldu
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