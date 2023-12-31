Guardiola'dan 2023'te tarihi başarı

Futbolda son yıllardaki başarılarıyla adından en çok söz ettiren teknik direktörlerden olan Pep Guardiola, Manchester City'nin başında tarihi bir yılı daha geride bıraktı.



2023 senesini İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle taçlandıran İspanyol teknik adam, hem İngiltere hem de Avrupa'da rekorlar kırdı.



Barcelona'nın ardından Manchester City ile de bir yılı 5 kupayla tamamlayan Guardiola, iki takımda birden bu başarıya imza atan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.



İngiltere'de birden fazla duble yapan üçüncü isim



İspanya ve Almanya'daki başarılı performansını İngiltere'de de devam ettiren Guardiola, Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Tecrübeli teknik adam, Barcelona ve Bayern Münih'in ardından Manchester City'de de üst üste 3. kez lig şampiyonluğu kazanma başarısını gösterdi.



İngiltere Federasyon Kupası finalinde Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'ın bileğini büken Guardiola, 2023 yılındaki ikinci kupasına uzandı.



2018-19 sezonunda da Premier Lig ile Federasyon Kupası'nda ipi göğüsleyen Guardiola; Arsene Wenger ve Sir Alex Ferguson'un ardından İngiltere'de birden fazla sezonda bu dubleyi yapan üçüncü teknik direktör oldu.

Ferguson'dan sonra ilki gerçekleştirdi



Lig ve Federasyon Kupası'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Guardiola, İngiliz futbolunda Alex Ferguson'dan sonra "üçleme" yapan ikinci teknik adam olarak kayıtlara geçti.



Ferguson, Manchester United ile 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiltere'de bir ilki gerçekleştirmişti.



Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü zafer



Pep Guardiola, kariyerindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sevincini de 2023 yılında yaşadı.



Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanan deneyimli çalıştırıcı; Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti'nin ardından bu kupayı 3 kez kazanan dördüncü teknik direktör oldu.



Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan Ancelotti, "Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.