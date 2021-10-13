Guatemala'da 650 kilogram kokain ele geçirildi
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi.
13/10/2021
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi.
Bölge basınında çıkan habere göre, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde şüphe üzerine durdurulan 3 teknede gizlenmiş yüklü miktarda kokain tespit edildi.
Guatemala Pasifik Deniz Komutanlığına bağlı ekiplerin teknelerde yaptığı aramada, 650 kilogram kokain ele geçirildi.
Ekipler, 3'ü Ekvador uyruklu, 2'si Guatemalalı olmak üzere 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.