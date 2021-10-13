Guatemala'da 650 kilogram kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi.

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13/10/2021

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Guatemala'da 650 kilogram kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde şüphe üzerine durdurulan 3 teknede gizlenmiş yüklü miktarda kokain tespit edildi.

Guatemala Pasifik Deniz Komutanlığına bağlı ekiplerin teknelerde yaptığı aramada, 650 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü Ekvador uyruklu, 2'si Guatemalalı olmak üzere 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

13/10/2021 09:20
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TAGS: Guatemala, Uyuşturucu, Latin Amerika
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