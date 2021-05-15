Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli

Guatemala'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lavların akışını izlemek için turistler bölgeye gidiyor. Yerel halk ise püskürmenin bitmesi için dua ediyor.

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15/05/2021

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Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da volkan alarmı var.

Pacaya Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Lavların dansını izlemek için çok sayıda turist bölgeye akın ediyor.

Volkanın faaliyetleri bölge halkı içinse endişe kaynağı.

Guatemalalılar, dua etmek için volkana tırmandı.

Dua edenlerden biri, "Volkanın faaliyetlerinin durması ve pandeminin sona ermesi için dua ediyoruz" dedi.

Bir başka Guatemalalı ise, "Volkana doğru yürüyüroz. Lav akışının duracağına dair inancımız var" şeklinde konuştu.

Pacaya Yanardağı aylardır lav ve kül püskürtüyor.

Volkandan çıkan küller çevredeki yerleşim yerlerini kapladı.

Pacaya, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'in 28 kilometre güneyinde yer alıyor.

15/05/2021 09:27
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TAGS: Guatemala, Pacaya yanardağ, lav, dünya
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