Guatemala'daki yanardağ faciasına 'tahliye' soruşturması

Guatemala'da savcılık, Fuego Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda tahliye protokollerinin uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soruşturma talep etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, soruşturma ile "ihtiyatlı ve zamanında kararlar alınmasını sağlayacak gerekli protokollere" uyulup uyulmadığının araştırılacağı belirtildi.

Afet durum yetkililerinin, pazar sabahı yanardağda artan faaliyetleri gözlemlediği ancak başlangıçta tahliyelere gerek olmadığını söylediği ileri sürülüyor.

ABD'den yardım

Diğer yandan, ABD'nin Guatemala'daki yanardağ patlamasından etkilenen mağdurlara finansal kaynak dahil acil durum yardımları gönderdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin, patlamalar nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan kişilerin tedavi edilmek üzere Florida'ya götürülmesi için uçak gönderdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, yardımların, Guatemala hükümetinin talebi üzerine sağlandığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Ulusal Afet Ajansından bugün yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak olan volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına 72 saatin ardından ara verildiği belirtilmişti.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağda öğlen saatlerinde başlayan patlamalarla yetkililerin tahliye kararı aldığı ama bu sefer de yerel halkın bölgeyi terk edecek zaman bulamadığı iddia ediliyor.

Patlamalardan 1,7 milyon kişi etkilendi

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere nakledilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.